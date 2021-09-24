الدبيبة يجتمع مع عددًا من أعيان الزوية لمناقشة المشاكل التي تواجه سكان البلديات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع عدد من أعيان الزوية، وبحضور عمداء بلديات (الكفرة- اجخرة – تازربو).

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان هذه البلديات، وكذلك عدم استكمال المهبط الخاص بمطار الكفرة والذي سيساهم عند استكماله في سهولة التنقل لمواطنين المنطقة، كما طالب الحضور بالإهتمام بمناطق الجنوب الشرقي وإنشاء جهاز يهتم بالمدن الواقعة بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع أعطى الدبيبة تعليماته للوزارات المختصة بضرورة متابعة الملاحظات الواردة بالتقارير المقدمة من عمداء البلديات، مؤكداً على أن أغلب المشروعات المطلوبة مضمنة في خطة عودة الحياة لعام 2021م.

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