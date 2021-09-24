علي العابد يصدر قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية

أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد” قرار رقم 228 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية.

حيث نص القرار على أن يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم 237 لسنة 2018 والمشاعر إليه بديباجة القرار، كما يكلف باللجنة كل من أبوالقاسم السويدي رئيساً وزكريا محمد نائب الرئيس وعلي عمر علي عضواً ومندوب عن مصرف التنمية عضواً ومندوب عن المصرف الريفي عضواً ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عضواً ومندوب عن الشركة القابضة للاتصالات عضواً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية