بدر الدين التومي يصدر عدداً من القرارات بشأن نقل الموظفين واعتماد تسليم واستلام الأصول والمنقولات ومشروعات ذات طابع محلي

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” قرارات بنقل ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وخمسين موظفاً ويعتمد محاضر نقل الاصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي الإختصاصات والتحول نحو اللامركزية لوزارة الإسكان والتعمير والإقتصاد والتجارة والمواصلات إلى بلديات ( طبرق – سرت – مصراتة – سوق الجمعة – أبوسليم – طرابلس المركز- عين زارة – حي الأندلس – سواني بني آدم – الأصابعة – درج).

كما تعمل الوزارة على إصدار القرارات اللازمة لنقل الاختصاصات لباقي البلديات تباعاً، وأن الوزارة تولي ملفي نقل الاختصاصات، والإيرادات المحلية اهتماماً بالغاً، حيث تعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات لتقوم بدورها في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين.















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