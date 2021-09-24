المبادلات التجارية الليبية-الإيطالية تتجاوز 1.7 مليار يورو في الثلث الأول من 2021

أظهر تقرير سنوي للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء ووكالة التجارة الإيطالية أن قيمة المبادلات التجارية الإيطالية-الليبية تجاوزت في الثلث الأول من العام الجاري 1.7 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 87.9% بينما وصلت في 2020 إلى 2.6 مليار يورو.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن تقرير صدر مؤخرا عن وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (ساس) أن صادرات المنتجات الايطالية إلى ليبيا سترتفع بنسبة 27.2% في 2021 بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 29.3% في عام 2020.

وأشارت الوكالة إلى النفط الخام يحتل صدارة الواردات الإيطالية من ليبيا بنسبة 83%، يليه الغاز الطبيعي بنسبة 14%، وبدرجة أقل المنتجات المشتقة من تكرير النفط والمنتجات الكيمائية والأسمدة ومركبات النيتروجين.

وقالت وكالة نوفا إن نسبة الواردات الإيطالية من ليبيا ترتفع في فترات الأزمات، خاصة أن المصانع التابعة لشركة إيني لم تتوقف عمليًا عن الإنتاج، مشيرة إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإيطالية في ليبيا، بلغت في 2020 قرابة 356 مليون يورو، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الليبي في إيطاليا 155 مليون يورو.

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