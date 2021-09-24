“الوطنية للنفط” تدعم المناطق المجاورة لعملياتها بمصانع أكسجين فرنسية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استلامها أربعة مصانع أكسجين مقدمةً من شركة “توتال” الفرنسية، في إطار دعم برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومساندة جهودها في دعم قطاع الصحة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية؛ لمواجهة جائحة “كورونا”.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المصانع خُصّصت لبلديات “جالو ، العجيلات ، غات ، ومركز عزل مدينة راس لانوف السكنية”، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لمصادر الأكسجين المتاحة في المناطق، والمضيّ مع أفضل الخيارات؛ للاستفادة المثلى والقصوى من إنتاج هذه المصانع لتوفير اسطوانات الأكسجين لمراكز العزل أو المستشفيات، وفق بيان المؤسسة.

يُشار إلى أن المؤسسة النفطية قامت، خلال الشهر الماضي، بتوريد وتركيب مصنع أكسجين ببلدية وادي عتبة؛ للمساهمة في حلحلة مشكلة نقص الأكسجين الطبي في تلك المنطقة، في إطار مشاريع التنمية المستدامة التي تتبناها المؤسسة وشركاؤها.

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