في 4 أشهر.. قيمة المبادلات التجارية بين ليبيا وإيطاليا 1.7 مليار يورو

تجاوزت قيمة المبادلات التجارية بين ليبيا وإيطاليا، في الثلث الأول من العام الجاري؛ 1.7 مليار يورو، بنسبة زيادة بلغت 87.9% مقارنةً بالفترة السابقة، بحسب تقرير سنوي أعده المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء ووكالة ICE، على الرغم من أن المبادلات لم تبلغ الأرقام المسجلة تاريخيًا، والتي وصلت في بعض الفترات إلى 15 مليار يورو؛ إلا أن إيطاليا أكدت على أنها السوق الأولى للصادرات الليبية بحصة بلغت 31.5% .

ويحتل النفط الخام صدارة الواردات الإيطالية من ليبيا بنسبة 83%، يليه الغاز الطبيعي بنسبة 14%، وبدرجة أقل المشتقات النفطية والمنتجات الكيماوية.

وكانت الصادرات الليبية لإيطاليا خلال العام 2020 قد سجّلت حصةً سوقيةً بنسبة 53%، وهو ما يعني أن إيطاليا اشترت أكثر من نصف ما باعته ليبيا إلى العالم.

وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإيطالية في ليبيا المسجّلة عام 2020، ما قيمته 356 مليون يورو، بينما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الليبي في إيطاليا 155 مليون يورو.

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