أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل، بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم أمس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، فيما صعد سعر النفط الأمريكي بنسبة 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس آب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

ووفقا للخبراء، يأتي ذلك إثر تزايد الحديث عن شح المخزونات العالمية، بالإضافة إلى وجود مخاوف من مشكلات الإمدادات مع قرب حلول موسم الشتاء.

كما يقوم المستثمرون بتقييم احتمال حدوث انخفاض في المعروض من النفط في السوق بعد أن ضرب الإعصار “إيدا” و”نيكولاس”، خليج المكسيك في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 4 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة، حيث تسببت الأعاصير في حدوث اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداته.

