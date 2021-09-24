البريقة لتسويق النفط تؤكد على توفر مادة البنزين بخزانات الشركة بكافة مستودعاتها وبمعدلاتها الطبيعية

نوهت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الجمعة للمواطنيين بمدينة طرابلس وضواحيها بشأن الإزدحام بمحطات توزيع الوقود.



وأضافت بالقول: الوقت الذي تسعى فيه شركة البريقة لتسويق النفط بالتعاون مع شركات التوزيع لحل أزمة الازدحام على محطات الوقود، وكذلك مساهمة من شركة البريقة وإيمانها العميق بأن وصول الوقود والمشتقات النفطية لجميع المواطنين بدون استثناء.

وفي الختام أكدت الشركة على توفر مادة البنزين بخزانات الشركة بكافة مستودعاتها وبمعدلاتها الطبيعية، وأن عمليات التشغيل بالشركة تسير على مدار الساعة دون توقف لإنهاء اختناقات محطات الوقود، حيث تجري عمليات ضخ وتفريغ منتج البنزين بخزانات الشركة وبالتوزيع المباشر على شركات التوزيع الراحلة -الشرارة الذهبية- ليبيا نفط- الطرق السريعة ، بالإضافة إلى وجود نواقل بالإنتظار بالموانئ محملة بمنتج (البنزين) .

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