اقتصاد

انطلاق الاستعدادات لتنظيم مهرجان طرابلس الدولي للتسوق

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة معرض طرابلس الدولي عن موعد انطلاق مهرجان طرابلس الدولي للتسوق على أرضية المعارض، خلال الفترة من 16 إلى 22 من أكتوبر القادم.

وتوقّعت إدارة المهرجان مشاركةً كبيرةً من الشركات التجارية والمحال بمختلف اهتماماتها لتوفير فرصة كبيرة لاقتناء ما تحتاج إليه الأسرة بيسر وسهولة وأسعار في متناول الجميع، داعيةً أصحاب الشركات والمحال التجارية إلى الاشتراك من خلال تعبئة النماذج المعدة من اللجنة المشرفة.

يُشار الى أن مهرجان طرابلس للتسوق يحظى باهتمام واسع من أصحاب الشركات والمحال والمواطنين، نظير خدماته طوال الدورات السابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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