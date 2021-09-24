الليبية للإغاثة تناقش مع وزارة المالية مشروع الميزانية لعام 2022م

طرابلس 24 سبتمبر 2021 (وال) _ عقد بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية، اجتماع مشترك ضم: السيد سعد موسي العبار رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة، والسيدة عطيات العمامي المراقب المالي العام للهيئة، والسيد خالد المرغني نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة، و السادة بإدارة الميزانية بوزارة المالية.

هذا وناقش المجتمعون، الميزانية التقديرية بأبوابها المختلفة للعام المالي 2022م، ذلك سعياً للإنتهاء من تجهيز الميزانية العامة للدولة، والتي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الممولة من الميزانية العامة للدولة بوقت كاف. (وال _ طرابلس) ه أ / ه ع

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