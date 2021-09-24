ميناء مصراتة يستلم أربع مصانع للاكسجين الطبي لغرض دعم مراكز العزل

استلم ميناء مصراتة أربعة مصانع للاكسجين الطبي لغرض دعم مراكز العزل في عدد المناطق وخاصة المجاورة للعمليات النفطية، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مختار عبد الدائم” ونائب مدير عام شركة توتال الفرنسية في ليبيا “بشير بزيزي” ومتابعة برامج التنمية في شركة توتال “رنا بادي” .

حيث تم دراسة المعلومات المتوفرة لمصادر الاكسجين المتاحة في المناطق والمضي مع أفضل الخيارات للاستفادة المثلى والقصوى من إنتاج هذه المصانع لتوفير اسطوانات الاكسجين لمراكز العزل أو المستشفيات.

كما تم تخصيص مصانع الأكسجين الأربعة للبلديات، جالو ، العجيلات ، غات ، وكذلك مركز عزل مدينة رأس لانوف السكنية.

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