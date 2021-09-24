وزير الصناعة ووكيله يزوران المنطقة الحرة ومصنع الحديد والصلب بمصراتة

أجرى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد بوهيسة” ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” زيارةً للمنطقة الحرة مصراتة، حيث التقوا برئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنطقة وعدد من مدراء الإدارات، وناقش الطرفان مدى التعاون مع الوزارة وتطلعها لدعم الإنتاج المحلي بالمنطقة.

كما اتجه “أبوهيسة” والمرافقين له لزيارة الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة، ليعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة بالمصنع وعدد من المدراء، وتم التحاور حول المشاكل التي تعانيها الشركة وحالة الكهرباء وقلة كميات الغاز المخصص للمصنع التي تؤثر على الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية