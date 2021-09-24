ميناء بنغازي البحري يستمر في استقبال السفن التجارية وتفريغ حمولاتها

بنغازي 24 سبتمبر 2021 (وال) _ رست على رصيف ميناء بنغازي البحري اليوم الجمعة، السفينة (جوردانيا) القادمة من تركيا للوكيل الملاحي (أعالي المتوسط)، وعلى متنها 37 حاوية بضائع مختلفة.

هذا ويستمر الميناء في عملية تفريغ شحنة كل من السفينة (سلومان بتشار) التي رست أمس الخميس، والقادمة من ألمانيا وعليها 31 حاوية بضائع مختلفة، وكذلك السفينة (فكتوريا) قادمة من اليونان وتحمل 264 حاوية بضائع.

كما تستمر عملية تفريغ شحنة السفينة (أنوار أفريقيا) القادمة من اليونان والمحملة 25273 طن من وقود البنزين.

وينتظر الميناء دخول كل من: الناقلة (تازربو) القادمة من ميناء الزويتينة والتي تحمل 1700طن من غاز الطهي، و الناقلة (نورينت سيتون) القادمة من مالطا والمحملة بحوالي 29930 طن من وقود الديزل.

وبدورهم، يقوم عمال الشركة الليبية للموانىء بالعمل على تفريغ وتخزين البضائع وتسليمها لأصحابها، بعد الإنتهاء من الإجراءات الجمركية، كما تشرف الشركة على تفريغ غاز الطهي والوقود من خلال الرصيف المخصص لها. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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