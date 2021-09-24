خاص: مفوض التجارة الايطالي في تصريحات “لصدى “: الصادرات الإيطالية تجاوزت 1.7 مليار يورو.. وبهذه الطريقة ستدعم الشركات الإيطالية

صرح المفوض التجاري الإيطالي رومانو باروزي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة أن إيطاليا رسخت مكانتها في الربع الأول من عام 2021 كأول سوق وجهة للصادرات الليبية بحصة سوقية بلغت 31.5٪، حيث تجاوزت التجارة الإيطالية الليبية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ، بالفعل 1.7 مليار يورو بزيادة قدرها 87.9٪ مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف باروزي لصدى الاقتصادية إنه بالنظر إلى الأهمية الخاصة لمعرض ليبيا للبناء للقطاع الكلي، ستشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ، التي أعادت مؤخرًا فتح مكتبها الترويجي في ليبيا ، جنبًا إلى جنب مع السفارة الإيطالية في طرابلس ، في الحدث من خلال إنشاء نقطة مؤسسية بوظيفة دعم الشركات الإيطالية التي ستشارك بشكل مستقل في المبادرة ، ومراقبة تعزيز الوجود الإيطالي في السوق المحلية.

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