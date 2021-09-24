مجلس النواب يبارك للمستفيدين من القوانين الخاصة بزيادة المعلمين ودعم الشباب في الزواج وغيرها

أوضح المركز الاعلامي لمجلس النواب الليبي اليوم الجمعة بأنه بالأمس كان إعتماد الميزانية حُجة لعدم صرف زيادات مُرتبات المُعلمين وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب، رغم أنه غير صحيح وكان ذلك لهدف وغاية.

وأضاف بالقول: بأن اليوم قرر صرف زيادات المُعلمين دون إعتماد ميزانية وأيضاً لهدف وغاية، ولكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين وهو تحسين دخل المواطن .

وأشار إلى أن مجلس النواب ومُنذ الجلسة لمُناقشة الميزانية التي قُدمت للمجلس من الحكومة دون الزيادات ، أعتمد الباب الأول من الميزانية شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمُعينيين الجدد وغيرها .

أما بخصوص دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج، وكذلك إعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها لا سيما قانون رقم 4 لسنة 2018.م الخاص بالمُعلمين تطلبت الكثير من الجهد والوقت .

وفي الختام بارك المجلس لجميع المُستفيدين من القوانين التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن ، وأنه يأمل بأن يتم إنجاز القانون المُوحد لكافة العاملين بالدولة ليتم أولاً رفع دخل المواطن بما يُلبي احتياجاته ويضمن له العيش الكريم ، وبما يُحقق العدالة الإجتماعية في مستوى الدخل بين كافة شرائح المجتمع.

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