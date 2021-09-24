الدبيبة: قطار التنمية والاستقرار والبناء انطلق والحكومة لم تسرق الأموال بل صرفتها على أبناء الوطن

طرابلس 24 سبتمبر 2021 (وال)- صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيببة مساء اليوم الجمعة، بأن قطار التنمية والاستقرار والبناء انطلق ولن يتوقف حتى تحقيق غايته، قائلا “الحكومة لم تسرق الأموال؛ بل صرفتها على أبناء هذا الوطن، ولن نترك أبناء شعبنا في هذا الوضع المأساوي”.

تصريحات الدبيبة جاءت خلال كلمته أمام المتظاهرين بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، تأييدًا للحكومة ورفض قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة.

ودعا الدبيبة سكان العاصمة طرابلس؛ أن يقودوا حراك ليبيا نحو السلام والاستقرار فهي عنوان الوطن، وإن خروج سكان طرابلس اليوم هو أقوى رسالة بأن ليبيا واحدة موحدة وأنهم رافضون للانقسام.

وقال الدبيبة: “مشروع حكومة الوحدة الوطنية هو ” نعم للحياة ” لا للحروب لا للفتن لا للموت – نعم للحياة – نعم للتنمية – نعم للنهوض والعمران وبناء ليبيا – نعم للشباب”.

وأضاف الديبية: “سنبني جيشًا قويًا موحدًا ولاؤه لله والوطن بعيدًا عن القبلية والجهوية، وستمنح القروض السكنية وقروض التنمية لأبناء هذا الوطن قريبًا، إلى جانب مساعينا في تفتيت المركزية من خلال إعطاء كافة الصلاحيات لكل البلديات، وحماية الشعب من خلال توفيرها كافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”. (وال) ر ت

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