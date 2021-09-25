التوقيع على بروتوكول “ليبي مصري” لأمن المطارات

أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، عن توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة لمصر للطيران من جهة، والخطوط الجوية الليبية والأفريقية من جهة أخرى؛ للتعاون في مجال أمن الطيران المدني.

البروتوكول؛ جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي وقّعتها الحكومة مع نظيرتها المصرية ضمن ما أسماه حقوق وواجبات خبراء الدولة المصرية المفوضين بالقيام بمتابعة إجراءات ضمان أمن المطارات الدولية الليبية، حيث خوّلهم صلاحيات واسعة في إعادة تفتيش الأمتعة والحقائب ووجبات الطائرة وطرود الشحن، وإعطاء تعليمات واجبة التنفيذ لمصالح الطيران الليبي، فيما يتعلق بالجانب الأمني.

يُشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد سمحت بهبوط الطائرات الليبية في مطار القاهرة الدولي، بعد حظر قارب خمس سنوات بعد أن كانت الرحلات تُوجّه حصريًا إلى مطار برج العرب بالقاهرة، في ظلّ تحسن العلاقات بين البلديْن.

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