بسبب مشاكل في الكهرباء .. توقف حقل السرير النفطي عن الإنتاج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في شركة الخليج العربي للنفط توقف حقل السرير النفطي التابع للشركة عن الإنتاج بسبب مشاكل تزويد الكهرباء .

المصدر أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن توقف حقل السرير النفطي بسبب أعطال في التوربينات الغازية بحقل مسلة والتي تغذي حقل السرير بالطاقة الكهربائية .

وأكد أن شركة الخليج تسعى لإصلاح الأعطال لعودة الكهرباء والإنتاج لحقل السرير، لافتًا إلى أنه تم تخفيض الإنتاج اليوم بسبب توقف حقل السرير بعد أن وصل الإنتاج من حقلي مسلة والسرير إلى 250 ألف برميل يوميًا الأيام الماضية.

وقد علمت أخبار ليبيا 24 من مصادرها بأن هنالك ناقلة نفطية بمنطقة المخطاف بميناء الحريقة النفطي في طبرق ولن ترسو على أرصفة ميناء الحريقة حتى يعود الإنتاج إلى ما كان عليه من حقلي مسلة والسرير .

يشار أن حقل السرير النفطي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في ليبيا وتقدمها وله اهتمامات من شركة الخليج، والمؤسسة الوطنية للنفط والشركة لن تتوقف إلا بحل المشكلة الكهربائية وعودة الحقل للإنتاج .