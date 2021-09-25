اقتصاد

انتعاش أسعار خام برنت في السوق العالمية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل خام برنت أعلى مستوى له، منذ أكتوبر عام 2018، حيث سجّل عند جلسة إغلاق الجُمعة، 77.33 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بما قيمته 8.0% ، بينما حقّقت العقود الآجلة الأمريكية ارتفاعًا عند 73.76 دولارًا للبرميل.

وفي هذا الصدد، توقّع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في مقابلة له مع “بلومبيرغ”؛ “ارتفاع الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعي، التي تُجبر المستهلكين على البحث عن أنواعٍ بديلةٍ من الوقود”.

يُشار إلى أن ارتفاع أسعار الخام في السوق الدولية؛ يبعث إشاراتٍ إيجابيةً للاقتصاد الليبي، الذي يعتمد على الصادرات النفطية في موازنته العامة، بمعدل يبلغ 97%، وسط صعوبات تواجهها المؤسسة، وتُعرقل جهودها لرفع الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز مليون 400 ألف برميل يوميًا.

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قناة 218 الليبية

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