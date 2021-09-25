لأغراض سياسية .. بليحق: الحكومة تحججت بالميزانية لعدم صرف زيادات المعلمين والآن تصرفها

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قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية تحججت بعدم اعتماد الميزانية في السابق، لعرقلة صرف الزيادات التي أقرها مجلس النواب في المرتبات، ومن بينها رواتب المعلمين، وحاليا صرفت الحكومة هذه الأموال التي طالب بها مجلس النواب لأغراض أخرى.

بليحق أضاف في منشور له عبر فيسبوك بالأمس القريب كان اعتماد الميزانية حجة لعدم صرف زيادات مرتبات المعلمين وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب، رغم أنه غير صحيح، وكان ذلك لهدف وغاية واليوم يقرر صرف زيادات المعلمين دون اعتماد ميزانية وأيضاً لهدف وغاية”.

وتابع “لكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت وهو ما أراده مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين وهو تحسين دخل المواطن”.

وأشار إلى أن مجلس النواب ومنذ الجلسة لمناقشة الميزانية التي قدمت للمجلس من الحكومة دون الزيادات، وأعتمد الباب الأول من الميزانية شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمعينيين الجدد وغيرها “.

ونوه إلى أن دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج، لافتًا إلى أن اعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها لا سيما قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بالمعلمين تطلبت الكثير من الجهد والوقت.

وبارك بليحق لجميع المستفيدين من القوانين التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن، معربا عن أمله أن يتم إنجاز القانون الموحد لكافة العاملين بالدولة .