تعاون “ليبي إيطالي” لتطوير البنية التحتية للاتصالات

وقّعت شركة هاتف ليبيا عقد شراكة، مع شركة “ريتليت ميد” الإيطالية، المتخصصة في إدارة وتشغيل البنية التحتية للألياف البصرية وإدارة البيانات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة، والمتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات في ليبيا، وتأهيل الشبكة؛ لتقديم خدمات مؤمنة موثوقة ومتطورة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتخلق بيئة عمل جديدةً بعيدةً عن الاعتماد على الدولة وقطاع النفط.

مراسم التوقيع؛ حضرها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، بينما شارك من الجانب الإيطالي المدير التنفيذي لشركة “ريتليت ميد” للاتصالات.

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