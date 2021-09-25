اقتصاد

الصين تحظر التعامل بالعملات المشفرة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت قيمة عدد من العملة المشفرة من بينها البتكوين التي هبطت إلى 42 ألف دولار، أي بنسبة 5.8%، بعد ما اعتبر المصرف المركزي الصيني جميع المعاملات بالعملات المشفرة “معاملات غير قانونية”.

الهبوط الجماعي للعملات المشفرة؛ جاء على خلفية تعهد البنك المركزي الصيني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة.

وأكد البنك، في بيانٍ له، أنه سيفرض حظرًا على المؤسسات المالية، وشركات المدفوعات، وشركات الإنترنت، بخصوص تسهيل تداول العملات المشفرة، كما أنه سيعزّز مراقبة المخاطرة الناجمة عن هذه الممارسات.

يُشار إلى أن العملات المشفرة حققت أرباحًا قياسيةً، بداية العام، قبل أن تتراجع بفعل مخاوف من عدم قدرة المصارف المركزية على مراقبتها.

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قناة 218 الليبية

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