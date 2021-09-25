الصين تحظر التعامل بالعملات المشفرة

تراجعت قيمة عدد من العملة المشفرة من بينها البتكوين التي هبطت إلى 42 ألف دولار، أي بنسبة 5.8%، بعد ما اعتبر المصرف المركزي الصيني جميع المعاملات بالعملات المشفرة “معاملات غير قانونية”.

الهبوط الجماعي للعملات المشفرة؛ جاء على خلفية تعهد البنك المركزي الصيني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة.

وأكد البنك، في بيانٍ له، أنه سيفرض حظرًا على المؤسسات المالية، وشركات المدفوعات، وشركات الإنترنت، بخصوص تسهيل تداول العملات المشفرة، كما أنه سيعزّز مراقبة المخاطرة الناجمة عن هذه الممارسات.

يُشار إلى أن العملات المشفرة حققت أرباحًا قياسيةً، بداية العام، قبل أن تتراجع بفعل مخاوف من عدم قدرة المصارف المركزية على مراقبتها.

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