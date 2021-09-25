“الدبيبة” يعرض خطة عودة الحياة بغريان..ويكشف الإفراج عن مرتبات أكثر من 4500 موظف بالخدمات الصحية بالمدينة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم بزيارة لمدينة غريان حيث تم استقباله من قبل أعيان وحكماء المدينة بالإضافة لعميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين والمعلمين والطلبة وممثلين عن شباب المدينة.

كما تم استعراض المشروعات التي سيتم استكمالها،مع تأكيد الدبيبة على أنه يعمل لزيارة كل المدن والقرى في ربوع ليبيا مع عرض خطة عودة الحياة من قبل مدراء الأجهزة التنفيذية الذين رافقوا الرئيس في الزيارة وفتح باب النقاش مع مسؤولي المدينة وتدوين ملاحظاتهم بالخصوص.

وأفاد أن هذه الزيارة تهدف لملامسة الواقع والوقوف على هموم المواطن، وتفقد المشروعات المتوقفة ولتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

كما أفاد بأن مشروع عودة الحياة الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية يهدف لعودة الدماء للعروق وسيكون لهذه المدينة نصيب منه بإستكمال العديد من المشاريع المتوقفة، والبدء في مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق والمواصلات التي من شأنها تشجيع المواطنين للعمل والدفع بالقطاع الخاص للإنجاز، وكذلك إنشاء مركز شبابي بالمدينة ليجعلهم يبدعون في كافة المجالات.

كما كشف الدبيبة عن الافراج عن مرتبات مايزيد عن 4500 موظف بالخدمات الصحية بغريان، وتخصيص عدد من المواقع العسكرية للبلدية وفق المقترح المقدم في يونيو الماضي، وكذلك اعتماد منطقة التنمية المحلية دعمًا لمشروع اللامركزية، واعتماد المنطقة التجارية القضامة.

وأعلن عن البدء في إجراءات التعاقد لطرق الهيرة جندوبة، القواسم ترهونة، غريان نالوت.

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