كم تحتاج من المال لبدء تجارة خاصة في ليبيا؟

إن بدء عمل تجاري جديد ليس أمرًا بسيطًا أو مجرد ابتكار فكرة، فغالبًا ما تكون هناك متطلبات مثل رأس المال الضخم، بالإضافة إلى رسوم مختلفة للترخيص والتصاريح والموافقات من قبل السلطات المسؤولة في البلاد.

منصة “Business Financing” البريطانية؛ أجرت دراسة على 190 دولة حول العالم، وذلك اعتمادًا على بيانات ممارسات أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.

وبحسب الدراسة؛ فإن بعض الدول تجعل تكلفة بدء الأعمال منخفض من أجل تشجيع المزيد من النشاط الاقتصادي، والبعض لديه تكاليف عالية، وذلك من أجل حماية الأعمال التجارية القائمة.

وبحسب الدراسة؛ فإن تكلفة إنشاء مشروع خاص في ليبيا يبدأ من 327 دولارًا أمريكيًا، وتعدّ من أقل الدول التي تفرض رسومًا قليلة على إنشاء شركات ومشاريع جديدة.

أما الدول المجاورة فكانت التكلفة متفاوتة فمثلًا في تونس التكلفة تصل إلى 93 دولارًا، أما المغرب 120، الجزائر 203 دولارات، أما الأقل تكلفة فهي مصر وتصل إلى 13 دولارًا تقريبًا.

وكشفت الدراسة أن كلًا من فنزويلا، رواندا وسلوفينيا لا تفرض أي رسوم على الشركات الجديدة الناشئة؛ من أجل التشجيع على تنمية الاقتصاد.

أما الدولة التي تفرض أكبر رسوم على إنشاء شركة أو مشروع جديد فهي الإمارات العربية المتحدة حيث تفرض 7,444 دولارًا أمريكيًا، تليها إيطاليا 4,876 دولارًا، وفي المركز الثالث سان مارينو 4,672 دولارًا، ورابعًا قطر 3,952 دولارًا، وفي المركز الخامس سورينام 3,030 دولارًا، وسادسًا لبنان 2,855 دولارًا.

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