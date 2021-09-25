تعاون “ليبي أمريكي” في مجال الزراعة

بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، خلال اجتماعٍ مُوسّعٍ عُقد عبر الإنترنت، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند؛ التعاون على مستوى القطاع الخاص بين الشركات الزراعية الليبية والأمريكية، وتعزيز فرص الاستثمار.

وناقش الطرفان إمكانية الاستفادة من التقنيات المتاحة بالولايات المتحدة خاصةً في استخدامات الطاقة الشمسية لتشغيل آلات الري المحوري بدوائر إنتاج الحبوب، وكذلك مضخّات آبار المياه، إضافةً إلى تطوير أساليب مكافحة الآفات الزراعية والأوبئة الحيوانية، إلى جانب تفعيل برامج التدريب والتأهيل في المجالات كافة، وتشجيع الاستثمار .

وشارك في الاجتماع الملحق السياسي والاقتصادي، والملحق الزراعي بالسفارة، بمشاركة مديرة غرفة التجارة الأمريكية الليبية دبي هرست، ونائبها أحمد الغزالي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة.

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