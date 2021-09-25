اقتصاد

الدولار يستقر.. والدينار يعيد توازنه أمام العملات العربية في السوق الموازي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازي استقرارًا بعد موجة هبوط اَمام الدينار خلال الأسبوع الماضي.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بمدينة طرابلس عند الساعة الثالثة بـ 4.89 دنانير وهو السعر ذاته للدولار عند إغلاق الخميس، وبالمقابل تراجع سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4.88 دنانير.

وسجّل تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو 5.65 دنانير، لترتفع قيمته قرشيْن بالمقارنة مع أواخر الأسبوع الماضي، أما العملات العربية؛ فقد تراجع الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بشكل طفيف، عند النقطة الحدودية رأس اجدير، وتم تداوله بـ 1.75دينارًا، فيما استقر الجنيه المصري أمام الدينار مسجلاً 29قرشًا.

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قناة 218 الليبية

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