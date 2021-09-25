الدولار يستقر.. والدينار يعيد توازنه أمام العملات العربية في السوق الموازي

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازي استقرارًا بعد موجة هبوط اَمام الدينار خلال الأسبوع الماضي.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير بمدينة طرابلس عند الساعة الثالثة بـ 4.89 دنانير وهو السعر ذاته للدولار عند إغلاق الخميس، وبالمقابل تراجع سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4.88 دنانير.

وسجّل تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو 5.65 دنانير، لترتفع قيمته قرشيْن بالمقارنة مع أواخر الأسبوع الماضي، أما العملات العربية؛ فقد تراجع الدينار التونسي أمام نظيره الليبي بشكل طفيف، عند النقطة الحدودية رأس اجدير، وتم تداوله بـ 1.75دينارًا، فيما استقر الجنيه المصري أمام الدينار مسجلاً 29قرشًا.

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