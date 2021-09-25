بتوجيهات من القابضة للإتصالات..إطلاق فرص استثمارية وتنمية مكانية بإشراك رجال الأعمال بالجنوب

قامت الشركة القابضة للاتصالات بتوجيه شركة البنية للاستثمارات والخدمات بإطلاق فرص استثمارية وتنمية مكانية بإشراك رجال الأعمال بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك ضمن زيارة أجراها مدير عام شركة البنية لفرع الشركة في سبها والتقى خلاله مسؤولي الفرع إضافة لأعضاء الفرع البلدي بالمدينة بحضور مديري فرع شركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد بالمنطقة الجنوبية.

كما تناولت الزيارة كيفية استحداث فرص استثمارية للشركة في مدينة سبها وتنمية القطاع الخاص في شراكة استثمارية مع البلدية.

وتم الاتفاق على إطلاق ورشة عمل في 15 أكتوبر المقبل لمناقشة الفرص الاستثمارية للشركة بالمنطقة الجنوبية بحضور رجال الأعمال وبلديات المنطقة.

وأكد مدير عام شركة البنية خلال الزيارة على اهتمام الشركة القابضة للاتصالات بالجنوب بشكل كبير وخاص لتطوير قطاع الاتصالات وإنشاء مشاريع تنموية معنية بالقطاع نظرا لاحتياج المنطقة لذلك.

كما تم تخصيص قطعتي أرض مساحة كل منها 3000 متر لشركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد لإنشاء مباني للشركتين.

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