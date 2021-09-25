“البريقة” تؤكد إستمرارها بتوفير وضخ البنزين إلى شركات التوزيع

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرارها بتوفير وضخ وقود البنزين إلى شركات التوزيع ليصل الي جميع المحطات .

وأفادت الشركة أنها تسخر كافة إمكانياتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم تحديات البيئة المحيطة الصحية بسبب جائحة كورونا والجوية وما يصاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة ، و ليستمر عمل المستودع و بدوام 24 ساعة لتأمين احتياج المواطنين والمركبات من الوقود.

وقالت الشركة: استناداً الى التوجيهات الصادرة عن رئيس لجنة الإدارة بالشركة إبراهيم أبوبريدعة بعد زيارته لمستودع طرابلس النفطي والتي شدد فيها علي ضرورة المتابعة والإشراف علي عمليات التوزيع لجميع المحطات وفق الخطة الموضوعة والتي تضمنت التركيز علي العاصمة طرابلس من حيث الكثافة السكانية ، الأمر الذي ساهم بفاعلية في انحسار مختنق الازدحام أمام محطات الوقود ، حيث تشهد اليوم السبت كافة محطات تعبئة الوقود عمليات تزويد انسيابية عالية و مع التأكيد على توفر الوقود بكمياته المقررة.

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