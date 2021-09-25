الحكومة تخصص 15 مليارًا لدعم التنمية ومشاريع الشباب

كشف رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته بصدد التجهيز لـ 15 مليار دينار لدعم مشاريع التنمية والشباب.

رئيس الحكومة؛ أضاف أن الحكومة ستُفرج عن جميع المرتبات المتعطلة، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا تكليف مصرف الادخار منح قروض سكنية لفئة الشباب.

قرارات “الدبيبة”؛ تأتي بعد أن قرر مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال رغم اعتمادها في إدارة مصروفاتها السابقة على القانون المالي للدولة 1 على 12 بعد فشل مجلس النواب في إقرار الميزانية العامة، والتي قدرتها الحكومة بنحو 111 مليار دينار، بينما بينت كشوفات اللجنة المالية بمجلس النواب أن إجمالي مصروفات الحكومة منذ اعتمادها بلغت 46 مليار دينار.

يُذكر أن الحكومة كانت قد خصصت قبل أيام قليلة مبلغ مليارين و 250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية؛ وذلك لصرف علاوة الزوجة والأبناء عن ستة أشهر، تُخصم من الباب الرابع “باب الدعم”.

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