الحكومة المصرية تدرّب العمالة استعدادًا لدخول ليبيا

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أن حكومة بلاده ستقوم بتدريب عددٍ كبيرٍ من المواطنين؛ استعدادًا لتأهيلهم، قبل إرسالهم إلى سوق العمل الليبية، بشكل تدريجي، بنهاية 2021؛ تنفيذًا للاتفاقيات المبرمة بين البلديْن.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزير قوله إن ليبيا تستوعب عددًا كبيرًا من العمال، مؤكدًا حرص وزارته على تدريب الراغبين في السفر إلى ليبيا، قبل مغادرتهم مصر.

وأشار إلى الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

ولفت إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا

تأتي هذه التصريحات بعد أن أبرمت حكومة الوحدة الوطنية في الـ 16 من هذا الشهر 13 اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة مبدئية تصل إلى 147 مليار دينار ليبي، بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي في مجالات تشييد الطرق والجسور والبنية التحتية ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

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