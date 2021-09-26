السودان يتسلّم رابع دفعات المعونة الأمريكية من القمح

تسلمت الحكومة السودانية، شحنة جديدة من القمح، تُقدّر بنحو 50 ألف طن، عبر ميناء “بورتسودان”، مقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رابع شحنة من نوعها خلال 2021.

وتسعى الولايات المتحدة، لمنح السودان 300 ألف طن من القمح، قبل نهاية العام، على أن ترتفع إلى 420 ألف طن سنوياً، بدايةً من 2022 إلى 2024، وتأتي هذه المساعدات، بعد إزالة الخزانة الأمريكية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتحدثت وسائل إعلام سودانية، عن تسلّم ثلاث شحنات من القمح الأمريكي، كلّ منها 48 ألف طن في يونيو ويوليو وأغسطس، مشيرةً إلى أنه من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام، حيث تبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن.

وتقول حكومة الخرطوم إنها تمتلك احتياطيات استراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى أبريل القادم، فيما بيَّن مسؤول بوزارة التجارة والتموين، أن الاحتياطيات ستكون كافية حتى نهاية 2021.

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