بالأرقــام.. هبوط أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 26/09/2021

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.875 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.875 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.90 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.865 و4.86 دينار

اليورو = 5.65 دينار

الجنية الإسترليني 6.60 دينار

الليرة التركية 0.55 دينار

الدينار التونسي 1.75 دينار

الجنية المصري 0.29 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ196 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ228.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ261.3 دينار

كسر الفضة 2.2 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.13 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.13 “مصرف الوحدة” – ~ “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.