«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 26 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5348 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3148 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2031 دينار، والليرة التركية 0.5103 دينار، والدولار الكندي 3.584 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.209 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2346 دينار، والدينار التونسي 1.6204 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5043 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021: