شكشك : معدّلات التنمية مؤخراً ضعيفة جداً وهذا التأخر كلّفنا وسيكلّفنا الكثير .. ويوضّح أسباب ما حصل

صرّح رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” عبر برنامج مع خالد سعيد الذي يُعرض على قناة “ليبيا الأحرار” أنّ التنمية في ليبيا ظُلمت ليس فقط في السنوات الأخيرة ولكن حتى في العُقود السابقة، وحسب الإحصائيات معدلات التنمية أخيراً ضعيفةجداً ولاتُلبّي متطلبات المجتمع، وهذا التأخر في تنفيذ مشاريع التنمية كلّفنا وسيكلّفنا الكثير وهذا يرجع لعدة عوامل :

أولاً : لم تكن هناك إرادة حقيقية لتحقيق التنمية

ثانياً : الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية جُلّها أثرّت في تنفيذ مشروعات التنمية

ونوضّح الأرقام التي خُصّصت في السنوات العشر الأخيرة لباب التنمية كالتالي :

عام 2010 : 34 مليار دينار أُنفق منها 26 مليار

2011 : 27 مليار أُنفق منها فقط مليار و700 مليون باعتبار البلد حينها قد مرّت بظروف الثورة

2012 : المُخصّص 17 مليار أنفق منها 7 مليار فقط

2013 : 16 مليار أُنفق منها 12 مليار

من بعد ذلك في عام 2014 حينما تم إغلاق النفط فكان المخُصّص 9 مليار افتراضياً في الميزانية؛ لكن ما أُنفق فقط 2 مليار و700 مليون دينار وأغلبها كانت مرتبطة بالبعثات الدراسية واستكمال بعض الملفات التابعة للسنوات السابقة

2015 : 6 مليار تم تخصيصها وأُنفق نصفها فقط

ومع مرور السنوات حتى عام 2020 مليار و 900 مليون فقط هي كُل ما أُنفق على باب التنمية، وهو رقم قليل جداً ولا يُلبّي احتياجاتنا فيهذه المرحلة؛ خاصةً وأن جزء كبير منها يُنفق على باب تنمية الموارد البشرية.

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