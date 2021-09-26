شركة الحديد والصلب في مصراتة تشرع بتوزيع إنتاجها

باشرت الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة اليوم الأحد بتوزيع إنتاجها من حديد التسليح.

وأفرجت الشركة عن مخصصات تجار الجملة من حديد التسليح والمقدرة بـ 2000 طن للتاجر الواحد، وفق ضوابط ومواعيد حددتها الشركة مسبقا، على أن يتم تسليم الكميات المخصصة للأفراد يوم غد الاثنين، بعد توقف استمر قرابة الشهرين بسبب قرار الحكومة إقفال المصنع للحد من أزمة الكهرباء.

وشهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعا قياسيا في السوق المحلية، عقب إقفال المصنع وقيام الشركة برفع ثمنه لـ 309 دنانير للطن الواحد، بدل سعر البيع السابق المحدد بـ180 دينارا للطن، الأمر الذي فاقم أزمة المواطنين، وألقى بظلاله على سوق العقارات والإنشاءات.

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