أبوجناح يقوم بافتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس ببلدية البوانيس

قام نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح بافتتاح معرض ليبيا الزراعي السادس بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية البوانيس ، وبحضور وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشئون الديوان والإستصلاح الزراعي محمد التركي وعميد بلدية البوانيس ،وعميد بلدية سبها ومدير مركز تنمية الصادرات ، ورئيس اللجنة التحضيرية.

وأيضا بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وعدد من المستثمرين والمهتمين بالزراعة وصناعة الأغذية والقائمين على استيراد وتسويق الآلات والمعدات الزراعية ومنظمات المجتمع المدني ، كما يصاحب المعرض محاضرات علمية خلال الفترة من 25-30 سبتمبر 2021 بقاعة تمنهنت للمعارض .

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