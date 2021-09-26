رئيس ديوان المحاسبة طرابلس : بدون تخطيط برامج التنمية ستواجهها مشاكل كثيرة .. ويقدّم اقتراحاً بشأن خطط التنمية العمرانية للبلاد

تحدّث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” عبر برنامج مع خالد سعيد الذي تبثه قناة ليبيا الأحرار حول مشاريع التنمية والتحديات التي تواجهها حيث قال : أهم عنصر من عناصر نجاح التنمية هو التخطيط، وبدون تخطيط برامج التنمية ستواجهها مشاكل كثيرة، لذا أولاً يجب تحديد الرؤية ومدى احتياجات البلد لكل نوع من التنمية كالتنمية العمرانية مثلاً، أو صناعية.

وأعتقد أن تجارب الدول المشابهة لليبيا أن البداية دائماً تكون بالتنمية العمرانية، التي تخدم بدورها كل مجالات التنمية الأُخرى، ونواجه مشكلة كبيرة في تأخر التنمية العمرانية مع تزايد معدلات النمو مما تسبّب في تكوين الكثير من العشوائيات، وضيعنا فرص عدّة لإجراء برامج تنمية بأقل التكاليف الذي كانت تستطيع أن تجنبنا ماحدث من اكتظاظ سكاني خاصةً في المدن دون اتساع للمخطّطات.

والتحدي الآن هو إحداث التنمية في ظل وجود العشوائيات، والتجربة المصرية هي الأقرب لهذا المثال.

وكانت فكرة الحل بأن تحوّط هذه المناطق أولاً بحزام أخضر يُمنع فيه البناء لمسافة لا تقل عن 35 كيلو متراً ، وبعدها يتم اختيار تجمعات سكانية لإحداث تنمية مكانية وعمرانية حيثُ تُفتح لها طرق سريعة وسكك حديد للربط بين وسط المدينة وهذه التجمعات وتسهيل عملية التنقل فيما بينها؛ ليحدث تفريغ للعشوائيات والاكتظاظ السكاني باتجاه هذه التجمعات الجديدة.

كذلك الحرص على دراسة موضوع تكلفة التنمية هل ستكون على الدولة بالكامل، أم أن القطاع الخاص – المحلي أو الأجنبي- حيث من المفترض أن تكون تكلفة التنمية على الدولة “صفر” خاصةً فيما يتعلق بالتخطيط العُمراني، حيث تتحصل الدولة من خلال مخططاتها على إيرادات من بيع الأراضي أو في شكل ضرائب ورسوم، حيث يتم بها العمل وإتمام المشاريع التنموية.

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