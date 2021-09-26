ضمن خطة القابضة من تمكين التحول الرقمي في البلاد.. الجيل الجديد تعلن إيصال خدماتها بسعات إنترنت عالية لمدينتي جالو وأوجلة

قامت شركة الجيل الجديد للتقنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات بالإعلان عن إيصال خدماتها بسعات إنترنت عالية لمدينتي جالو وأوجلة التابعتان لمنطقة الواحات بالجنوب الشرقي للبلاد.

كما تسعى الشركة لإطلاق خدماتها بكامل ليبيا لربط المدن بمنظومات اتصال البيانات مما يزيد من سرعة واستقرار خدمات الاتصالات في كافة البلاد.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لترقية الشبكة باستخدام تقنيات حديثة للتراسل في شبكات الاتصالات ضمن الخطة التي اعدتها القابضة للاتصالات من تمكين التحول الرقمي في جميع مناطق البلاد.

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