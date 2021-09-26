مجلس الوزراء يصدر قرار بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 425 لسنة 2021م بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة التربية والتعليم. حيث نص القرار على تخصيص مبلغ وقدره ( 2,250,000,000 ) ملیاران ومائتان وخمسون مليون دينار ، لوزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بقطاع التعليم ، وفقا للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2018 م المشار إليه إبتداء من مرتبات شهر سبتمبر الجاري .

وأن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العاملين المستحقين للزيادة وإحالتهم لوزارة المالية، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في توفير القيمة المخصصة بالمادة رقم ( 1 ) من هذا القرار.

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