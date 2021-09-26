شحنات لحوم وسكر وغاز تصل ميناء طرابلس تباعا

رست في منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري، سفينة محملة بـ4300 طن من اللحوم المجمدة، تابعة لخط الشحن الربان العالمية.

وأعلنت الشركة الليبية للموانئ، في بيانات نشرتها عبر موقعها الرسمي، وصول ناقلة أخرى تابعة لنفس الوكيل الملاحي إلى أرصفة ميناء طرابلس، تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ22 ألف طن من السكر المكيس.

كما استقبل الميناء سفينة “غاز فينتور” التابعة للوكيل الملاحي العالمية وعلى متنها 2700 طن من الغاز المسال.

وكان الميناء قد استقبل خلال الأيام الماضية عدداً من السفن التجارية المحملة بحاويات وسلع وبضائع مختلفة، مستوردة لصالح القطاع الخاص، بينها ناقلة الغاز التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، وعلى متنها 5000 طن من غاز الطهي، والباخرة “أتلنتك” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، بحمولة 276 حاوية سلع.

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