النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة تعلن تعليق الإضراب إلى حين تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019

أصدرت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة بيان رقم ( 4 ) بشأن ضرورة تفعيل القرار 885 لسنة 2019 بتاريخ 18/6/2021 ، كما أعلنت عن تعليق الإضراب إلى حين إشعار آخر كبادرة حسن نوايا من طرفهم واستجابة للخطوة الإيجابية التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية (حينها) بطلب تضمين قيمة الزيادة التقديرية لمرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الواردة بالقرار 885 لسنة 2019 لمخصصات الباب الأول بالميزانية العامة المعروضة على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب حيالها .

وذكر البيان أن قرار رئيس الحكومة بشأن تنفيذ زيادة مرتبات لفئة بعينها دون سواها في إجراء انتقائي غير مسبوق لرئيس حكومة الأمر الذي تم اعتباره قرارا استفزازيا ويدعوهم إلى التساؤل عن أسباب ودوافع اتخاذ هذا القرار وسرعة تنفيذه في هذا التوقيت .

وفي هذا الخصوص أكدت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة على أن اتخاذ قرارات انتقائية من قبل الحكومة والتفرقة في المعاملة بين فئات أبناء الشعب الواحد سياسة خاطئة قد تجر ورائها نتائج غير محمودة العواقب وعليه تأمل النقابات العامة من رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لإعادة تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بأسرع وقت ممكن حتى لا يتم إحياء إجراءات الإضراب العام ( المعلق ) بكافة المرافق الصحية العامة في كل أرجاء ليبيا لنيل حقوقهم المشروعة .

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