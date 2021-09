مصدر لـ218: اجتماع مرتقب بين الكبير والحبري خلال أيام

كشف مصدر لـ218 عن اجتماع مُرتقب سيُعقد هذا الأسبوع، يجمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وكان الحبري قد انتقد سياسة الكبير في إدارة النقد الأجنبي وآلية فتح منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية لمصارف دون غيرها، مشيراً إلى مصرف التجارة والتنمية الذي اتهمه الكبير بحدوث شبهات فساد متعلقة بغسيل الأموال.

وأقال مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في سبتمبر 2014، وكلّف نائبه علي الحبري، آنذاك، بإدارة السياسة النقدية في البلاد.

وفي ديسمبر 2020 قاد علي الحبري والصديق الكبير أول اجتماع مُوحّد لمجلس إدارة المصرف المركزي منذ عام 2014، تم خلاله تعديل سعر الصرف للدولار قبل أن يعقدا اجتماعاً آخر في يوليو الماضي عقب استلامهما تقرير الرقابة الدولي الصادر عن شركة دلويت.

