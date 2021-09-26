جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يناقش خطة إزالة الوصلات الغير شرعية

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للسلامة ومنع الخسائر بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأحد مع رئيس فرع الشرطة الزراعية سرت، وذلك لمناقشة ضرورة الإسراع بإطلاق حملة واسعة لإزالة الوصلات الغير شرعية لما لها من أضرار جسيمة على استمرار الإمداد المائي وسلامة المنظومات .

حيث أفاد رئيس فرع الشرطة الزراعية أن الجهاز على استعداد للمساهمة في إزالة الوصلات ضمن الحدود الإدارية التابعة له والتي تشمل المنطقة الواقعة ما بين مدينة سرت (خزان القرضابية) وحتى مدينة راس لانوف.

وفي الختام تم الاتفاق على تجهيز خطة العمل والبدء خلال الأيام القريبة القادمة.

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