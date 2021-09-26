اقتصاد

القابضة للاتصالات تدرس فرص الاستثمار في الجنوب مع رجال الأعمال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت الشركة القابضة للاتصالات، رفقة شركة البنية للاستثمارات، وهي إحدى الشركات التابعة لها، إمكانية إطلاق فرص استثمارية بالتعاون مع رجال الأعمال بالمنطقة الجنوبية.

وبحث المدير العام لشركة البنية، محمد أبو هبيشة، رفقة كلٍّ من مسؤولي فرع الشركة بسبها، إضافة لمديري فرع شركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد بالمنطقة الجنوبية، سبل استحداث فرص استثمارية للشركة في مدينة سبها وتنمية القطاع الخاص في شراكة استثمارية مع البلدية.

وخلص الاجتماع لاتفاق يَقضي بتخصيص قطعتي أرض مساحة كلّ منها ثلاثة آلاف متر لشركتي ليبيانا والمدار، وذلك لإنشاء مبانٍ بهدف تطوير قطاع الاتصالات وإنشاء مشاريع تنموية تُعنى بالاهتمام بالبنية التحتية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

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قناة 218 الليبية

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