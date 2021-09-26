وزارة المالية: أحلنا أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت الوزارة إضافة إلى ذلك، صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج ومنحة الرسوم الدراسية للطلبة وأبنائهم حتى نهاية العام الحالي.

وأضافت الوزارة أنها صرفت مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر يونيو، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

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