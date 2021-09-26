وزارة المالية تحيل أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر للمركزي

أحالت وزارة المالية بحكومة الدبيبة، أذونات الصرف الخاصة لمرتبات شهر سبتمبر، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر منصتها الرسمية، أنها صرفت مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى تاريخ 30 من شهر سبتمبر الجاري، إضافة لصرف المنحة الدراسية للطلبة وأبناء الطلبة حتى عام 2011م.

وشملت أذونات الصرف أيضاً مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى تاريخ 30 من شهر يونيو للعام الجاري، بينما صرفت أيضاً مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية حتى تاريخ 30 أغسطس لهذا العام.

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