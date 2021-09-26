المالية تعلن صرف مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج ومرتبات موظفي السفارات والقنصليات

قامت وزارة المالية بإحالة مرتبات شهر 9 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لإستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أكد حصرياً لصدى الاقتصادية أنه سيشرع يوم غد الاثنين في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لكافة القطاعات وتحويل الحوافظ المالية إلى حسابات القطاعات بالمصارف التجارية ، ويؤكد المصرف المركزي جاهزية المصارف التجارية لصرف المرتبات نقداً وتوفر السيولة النقدية بكافة الفروع المصرفية .

وأعلنت المالية عن صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى 30 سبتمبر ومنح الرسوم الدراسية للطلبة وأبناء الطلبة حتى 2021 ومرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى 30 يوليو ومخصصات الباب الثاني لهم حتى 30 أغسطس هذا العام .

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