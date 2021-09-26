اﻹندبندنت: الحكومة المصرية تدرس خطة ﻹعادة العمال المصريين إلى ليبيا

قالت صحيفة اﻹندبندنت عربية إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث ، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان عودة العمال المصريين إلى ليبيا .

وأضافت الصحيفة إن سعفان استعرض الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي خلال المباحثات التي جرت في إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري.

كما أعلن الاجتماع الآليات التي سيتم اتخاذها لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر

وأشار سعفان إلى أن هذه الآليات ستشمل تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لصقل مهاراتهم بما يتماشى مع الحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.

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