الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

ذكر متعاملون أوروبيون الأحد، أن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين من منشآت خيارية، وحدد الموعد النهائي لتقديم الأسعار في المناقصة في 28 من الشهر الجاري على أن تظل العروض صالحة حتى 29 من الشهر نفسه.

وتطلب الجزائر القمح للشحن في فترتين من المناشئ الرئيسية ومنها أوروبا خلال الفترة من الأول حتى 15 من نوفمبر، ومن الـ 16 حتى 30 من نفس الشهر، أما إذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيكون الشحن بين الأول إلى 15 من أكتوبر، ومن 16 حتى 31 من الشهر نفسه.

وتسعى الجزائر لشراء هذه الكمية الضئيلة على الرغم من أنها عادة ما تشتري كميات أكبر بكثير في مناقصاتها، حيث تُعتبر من كبار مشتري القمح من الاتحاد الأوروبي خاصة من دولة فرنسا.

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