وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع مع “البريقة” آلية توزيع الوقود

تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في اجتماع عقده الأحد، مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، آلية توزيع الوقود على شركات التوزيع.

وناقش الاجتماع، المشاكل والصعوبات التي تواجه شركة البريقة وشركات التوزيع في سير عمليات توريد وتوزيع الوقود على المحطات وكيفية معالجتها، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحلحلة المشاكل القانونية والمالية.

ودعا الحويج، شركة البريقة وشركات التوزيع على العمل وفق آلية موحدة تسهم في تنظيم عمليات التوريد والتوزيع على محطات الوقود، وتضمن انسياب الوقود بشكل منظم.

يُشار إلى أن اجتماع وزير الاقتصاد، عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورؤساء شركات توزيع الوقود.

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